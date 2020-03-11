Названы заболевания, которыми можно заразиться от кошки

"У человека личинки кровью разносятся по всему организму, скапливаясь чаще всего в печени. На месте их скопления образуется киста, которая может достигать 30 сантиметров в диаметре. Лечение только оперативное — кисту удаляют хирургическим путем", - рассказала Смирнова.

По ее словам, наиболее часто встречающиеся паразиты у кошек - это острицы. Небольших круглых червей питомец может подхватить на улице. Главный симптом заражения острицами - сильный зуд в районе ануса, который усиливается ночью в несколько раз.Опасность несет токсокароз, который развивается из-за личинок червей рода токсокары. Дело в том, что обычно он протекает бессимптомно. Кровь разносит личинки червей по всему организму и они поражают различные органы. Симптомы будут зависеть от того, какой именно орган поражен.Еще один недуг, который можно подхватить от домашней кошки - альвеококкоз. Его вызывают личинки ленточного гельминта альвеококка.