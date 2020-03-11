Алюминий действительно вреден для здоровья? Факты, риски и безопасность
Многие дезодоранты имеют надпись: «без алюминия», что предполагает значение "более безопасный. Что это за страх перед этим металлом? Его вред действительно доказан?
Алюминий является третьим наиболее распространенным элементом в земной коре. Вот почему он присутствует в пище или в питьевой воде. Его соли также содержатся в дезодорантах, вакцинах, упаковках для пищевых продуктов, противнях для выпечки без покрытия или фармацевтических препаратах.
Первые знания о вреде алюминияДиализная энцефалопатия стала возникать у пациентов на диализе в 1970-х годах Они страдали от различных симптомов, таких как нарушения речи, судороги, галлюцинации и спутанность сознания вплоть до тяжелой деменции. Позже ученые обнаружили, что причиной этой болезни является алюминий в высоких дозах. В то время врачи обогащали им раствор для диализа, что серьезно повредило мозг пациентов.
Алюминий вызывайте деменцию?
"Исследователи смогли обнаружить повышение концентрации алюминия в мозге умерших пациентов с болезнью Альцгеймера. Неясно, является ли металл причиной потери памяти при болезни Альцгеймера или осажденный алюминий является результатом заболевания. Ученые обнаружили повышенное количество меди и ртути в мозге", - пишет издание Focus.
Один из аргументов против этой гипотезы: работники предприятий, которые ежедневно подвергались воздействию высоких уровней алюминия не страдали от путаницы, расстройств памяти и деменции.
Металл вызывает рак груди?Концентрация алюминия в опухолевой ткани повышена. Но он не является причиной рака, а, как и другие металлы, которые чаще внедряется в опухолевую ткань (к примеру, железо). Алюминийсодержащие дезодоранты вряд ли могут вызвать рак молочной железы. До сих пор нет эпидемиологических исследований, доказывающий четкую связь между воздействием этого металла и риском развития рака молочной железы.
Как избежать высоких доз алюминия?Пока ученые точно не знают, какое влияние алюминий оказывает организм, желательно обращаться с ним осторожно. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) рекомендует избегать алюминийсодержащих дезодорантов и алюминийсодержащих зубных паст. Соленые или кислые продукты не следует хранить в алюминиевых контейнерах без покрытия или в алюминиевой фольге - соли или кислоты могут растворять металл.
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