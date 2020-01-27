Делать татуировку или нет: за и против

О нательном рисунке мечтают многие, хотя это довольно дорогостоящая, болезненная процедура. Именно эти два аспекта мы сегодня затрагивать не будем. Поговорим о других «за» и «против» татуировки и стоит ли её делать.

«Против»





Часто желание сделать татуировку возникает у людей в подростковом возрасте. По сути, это юношеское безрассудство, впоследствии выливается в сожаление и злость на себя. А причина кроется в том, что к выбору эскиза девушки и юноши относятся бессмысленно либо экономят на создании индивидуального рисунка.





Татуировки являются инвазивной процедурой. Электроприбор проникает под кожу с помощью вертикально вибрирующей иглы и вбивает краску. В ней содержатся разные химические элементы — ртуть, хром, марганец... Реакция на них непредсказуема. Нередко последствием татуировки становится аллергия.





Пигмент способен вызвать хроническое воспаление. Случается из-за того, что организму требуется избавиться от инородных веществ. Единственными безопасными соединениями являются кислород, уголь, алюминий и титан.





Вероятность инфицирования повышена, если мастер не соблюдает стерильность. Делать татуировку не в специализированном салоне, без одноразовых игл и с некачественными материалами опасно. Возможно занесение стафилококка или синегнойной палочки, которые могут вызвать токсический шок, эндокардит, абсцессы, ВИЧ, гепатит, туберкулёз, столбняк.





«За»





Количество «за» меньше, чем «против». В татуировке нет пользы для здоровья или самочувствия. Единственный и самый весомый её плюс - красота. Действительно красиво, если татуировка сделана профессионалом.





Татуировка может принести психологический эффект. Если в неё вложить определенный смысл, она служит напоминанием о каком-то событии, дате, важном явлении.





Татуировка — отличный способ скрыть недостатки. Шрам можно закрасить рисунком. Красиво и не так стыдно показаться на людях.





Делать татуировку или нет — исключительно решение конкретного человека. Нужно обязательно отдавать отчёт - это на всю жизнь. Взвесьте все «за» и «против», потом принимайте решение.