Нездоровая пища негативно влияет на мозг подростков
В новом исследовании ученые выделили подростковый возраст как период «двойной восприимчивости». Подростковый мозг все еще развивает способности принимать решения, но их ограниченная сдержанность и усиленная система вознаграждения делают подростков склонными к плохому питанию, что, в свою очередь, может привести к негативным изменениям в мозге.
Эти результаты показывают важность изменения поведения и помогают подросткам сформировать здоровые привычки на раннем этапе, чтобы минимизировать эти изменения.
Исследование «Ожирение у подростков и принятие диетических решений - взгляд на здоровье головного мозга» было опубликовано в журнале «Здоровье детей и подростков» 10 марта.
«Подростки склонны к употреблению продуктов с высокой калорийностью и высоким содержанием сахара, потому что им не хватает контроля, чтобы регулировать питание», - сказала один из исследователей Кассандра Лоу, доктор наук в BrainsCAN. - Их мозг все еще созревает, поэтому они более чувствительны к свойствам этих продуктов. Но, в то же время, у них нет механизмов контроля, чтобы они не могли есть нездоровую пищу».
Особенности мозга подростковВ подростковом возрасте префронтальная кора головного мозга, вовлеченная в саморегуляцию, принятие решений и поиск вознаграждений, развивается, мешая подросткам сопротивляться нездоровой пище. Пока эта область мозга не станет зрелой, подростки с большей вероятностью будут принимать участие в импульсивных и стремящихся к наградам действиях.
«Подростковый мозг обладает тройной уязвимостью - повышенным стремлением к вознаграждениям, снижением способности к саморегуляции и восприимчивости к изменениям под воздействием факторов окружающей среды, включая нездоровую пищу».Поскольку подростки чрезмерно стимулируют свои системы вознаграждений, нездоровые диеты могут привести к плохому когнитивному контролю и повышенной импульсивности по мере взросления. Это демонстрирует важность изменения поведения, взрослые должны помочь подросткам формировать здоровые привычки на раннем этапе, чтобы минимизировать изменения в мозге.
«Подростки не хотят, чтобы им говорили, что делать, они хотят иметь возможность сделать свой осознанный выбор. Если вы предоставите им легко понятную информацию как диета влияет на их мозг, и альтернативные способы поведения, это поможет подросткам поддерживать здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе».
Медикфорум писал о вреде алюминия.
Оставить комментарий