Нездоровая пища негативно влияет на мозг подростков

«Подростки склонны к употреблению продуктов с высокой калорийностью и высоким содержанием сахара, потому что им не хватает контроля, чтобы регулировать питание», - сказала один из исследователей Кассандра Лоу, доктор наук в BrainsCAN. - Их мозг все еще созревает, поэтому они более чувствительны к свойствам этих продуктов. Но, в то же время, у них нет механизмов контроля, чтобы они не могли есть нездоровую пищу».

Особенности мозга подростков

«Подростковый мозг обладает тройной уязвимостью - повышенным стремлением к вознаграждениям, снижением способности к саморегуляции и восприимчивости к изменениям под воздействием факторов окружающей среды, включая нездоровую пищу».

«Подростки не хотят, чтобы им говорили, что делать, они хотят иметь возможность сделать свой осознанный выбор. Если вы предоставите им легко понятную информацию как диета влияет на их мозг, и альтернативные способы поведения, это поможет подросткам поддерживать здоровый образ жизни в долгосрочной перспективе».