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Ради здорового потомства: 7 полезных советов для мужчин

Мужчина

Новорождённые не всегда появляются на свет здоровыми. Виной может стать неправильный образ жизни мужчин и женщин до зачатия. Широко известно, представительницы прекрасного пола лучше относятся к здоровью, чаще обследуются, следят за состоянием. Мужчины подобным медицинским поведением похвастаться не могут.

Чтобы сильному полу завести здоровое потомство, нужно следовать правилам ЗОЖ. Полезные советы для мужчин раскроет MedikForum.ru.

Совет №1: не перегревать организм


Баня

Перегревание тела негативно сказывается на состоянии спермы, число здоровых подвижных половых клеток снижается. О походах в сауну и баню лучше забыть за полгода до предполагаемого зачатия. Даже подогрев сидений в машине, пребывание на пляже могут негативно сказаться на качестве семени.

Совет №2: следить за весом


Ожирение является частым фактором развития мужского бесплодия. Лишний вес сказывается на количестве, качестве спермы. Жировые отложения на животе создают области мошонки повышенный температурный фон, снижающий выработку сперматозоидов. Также может продуцироваться выработка женских гормонов, угнетающих действие тестостерона. Эректильная дисфункция при ожирении встречается нередко.

Трансжиры

Совет №3: отказ от трансжиров


Продукты с трансжирами – фастфуд, маргарин, спреды, консервы, кондитерские изделия - вредны не только для мужчин. Ради здорового потомства важно от них отказаться потенциальным родителям. Употребление трансжиров травмирует клеточные мембраны, нарушает их структуру, плохо сказывается на состоянии спермы, работе сердечно-сосудистой системы. Снижение потенции происходит из-за ухудшения кровотока в периферических сосудах.

Совет №4: ограничение кофеина


Кофеин уменьшает количество активных сперматозоидов в эякуляте. Быстрое зачатие, сохранения здорового потомства практически невозможно, если мужчина потребляет слишком много кофе и крепкого чая.

Совет №5: насытить организм витаминами


Витамины

Мужчинам важно принимать витамины и микроэлементы ради здорового поколения – фолиевая кислота, витамин Е, соединения цинка и селена. В аптеках можно приобрести витаминные комплексы, но лучше сделать это после консультации со специалистом. Идеально будет есть больше овощей, фруктов, орехов за несколько месяцев до зачатия.

Совет №6: отказ от курения и алкоголя


Вредные привычки сказываются на возможности завести ребёнка. Репродуктивная система подвергается воздействию ядов из сигарет и алкоголя. Отказ от спиртного и никотина позволит улучшить состояние здоровья, завести здоровое потомство.

Совет №7: быть осторожными с приемом лекарств


Лекарства

Желая стать отцом, некоторые мужчины и женщины начинают пичкать себя лекарствами, способными улучшить возможность зачатия. Но этого делать не стоит. Особенно опасны для спермы антибиотики, цитостатики, глюкортикостероиды, обезболивающие. Прием гипотензивных препаратов ухудшает потенцию.
Теги : зачатие, мужчины, мужское здоровье, сперматозоиды
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