Ученые рассказали, сочетание каких двух продуктов способно предотвратить рак
Исследованиями занимались специалисты из Сингапура. Результаты их работы сводятся к неожиданному открытию: в борьбе с онкологическими заболеваниями помогает йогурт и брокколи. Если употреблять их в пищу одновременно.
Ученые провели эксперимент с лабораторными мышами. Грызунов, страдающих от рака прямой кишки, начали кормить смесью брокколи и йогурта. Такая диета позволила устранить почти 75% опухолей у животных. При этом специалисты делают акцент на то, что подобное сочетание работало только в отношении клеток опухоли толстой кишки.
Эксперты еще раз напоминают, насколько полезен данный овощ. Он не только эффективен в борьбе с холестерином, но и содержит витамины, минералы и антиоксиданты. Это сочетание помогает бороться со свободными радикалами и предотвращать преждевременное старение.
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