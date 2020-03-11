Ученые рассказали, сочетание каких двух продуктов способно предотвратить рак

Ученые провели эксперимент с лабораторными мышами. Грызунов, страдающих от рака прямой кишки, начали кормить смесью брокколи и йогурта. Такая диета позволила устранить почти 75% опухолей у животных. При этом специалисты делают акцент на то, что подобное сочетание работало только в отношении клеток опухоли толстой кишки.Эксперты еще раз напоминают, насколько полезен данный овощ. Он не только эффективен в борьбе с холестерином, но и содержит витамины, минералы и антиоксиданты. Это сочетание помогает бороться со свободными радикалами и предотвращать преждевременное старение.