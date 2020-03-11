Эксперты назвали коклюш серьезной проблемой для России

Согласно статистике, в 2019 году в России число заболевших коклюшем составило 14406 человек. В процентном соотношении показатель вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом. Так, в 2018 году пациентов, которым диагностировали данное заболевание было 10421 человек. Большая часть заболевших – москвичи.В начале 2020 года коклюш диагностировали у 1758 человек, из которых 89% - несовершеннолетние. Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико отмечает, что число заболевших продолжает расти. По словам ученого, это происходит из-за того, что люди отказываются делать прививки, либо делают их несвоевременно.Коклюш- инфекционное заболевание. Наиболее характерные признаки коклюша – приступообразный кашель.