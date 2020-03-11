Ученые: одиночество усиливает воспаление в организме
Специалисты провели исследование, в ходе которого попробовали установить связь между одиночеством и воспалениями в организме. В ходе эксперимента выяснилось, что социальная изоляция усиливает проблемы со здоровьем. Причем наиболее уязвимыми к воспалительным процессам являются мужчины.
Воспалительные процессы, протекающие в организме человека, могут провоцировать , в частности, развитие онкологических заболеваний.
Ученые отметили, что у людей, находящихся в изоляции, повышен уровень гликопротеина фибриногена, формирующего сгустки крови. При этом связь между изоляцией и воспалениями у мужчин была выше, чем у женщин.
Эксперты пришли к выводу, что вынужденная изоляция и одиночество способны нанести вред человеческому здоровью. В частности, вызвать различные воспалительные процессы.
Оставить комментарий