Ученые: одиночество усиливает воспаление в организме

Специалисты провели исследование, в ходе которого попробовали установить связь между одиночеством и воспалениями в организме. В ходе эксперимента выяснилось, что социальная изоляция усиливает проблемы со здоровьем. Причем наиболее уязвимыми к воспалительным процессам являются мужчины.Воспалительные процессы, протекающие в организме человека, могут провоцировать , в частности, развитие онкологических заболеваний.Ученые отметили, что у людей, находящихся в изоляции, повышен уровень гликопротеина фибриногена, формирующего сгустки крови. При этом связь между изоляцией и воспалениями у мужчин была выше, чем у женщин.