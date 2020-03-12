Самые опасные методы народной медицины

Лечения насморка травами

Спирт и температура

Пары картофеля

Многие противятся каплям от насморка, которые продаются в аптеках из-за распространенного мнения, что они вызывают привыкание. Среди населения бытует мнение, что в лечении насморка может помочь сок лука или чеснока. Однако в большинстве случаев это опасно, поскольку чесночный или луковый сок вызывает раздражение слизистой. Более того, существуют научные доказательства того, что сок ни одного растения не помогут победить насморк.Врачи рекомендуют игнорировать повышение температуры тела до 38,5 градусов. Только при достижении этого показателя можно "помочь" организму и принять жаропонижающее. Приверженцы народной медицины рекомендуют растирать тело спиртом, чтобы охладить его. Однако такое лечение для взрослого человека будет бесполезным, а у ребенка может вызвать алкогольную интоксикацию.Больные ОРВИ часто лечат кашель парами картофеля. Это действительно имеет положительный эффект, поскольку при поражении горла необходимо дышать влажным и теплым воздухом. Но пары картофеля могут оказаться слишком горячими, что может вызвать ожоги дыхательных путей. Для безопасности можно попробовать подышать над обычной горячей водой. Эффект будет аналогичным.