Самые опасные методы народной медицины

Большинство методов народной медицины были давно опровергнуты учеными и врачами. Однако люди всё равно продолжают применять их на практике. И весьма активно. Но существуют такие методы "лечения", которые не просто малоэффективны, а и вовсе могут нести опасность для здоровья человека.
Лечения насморка травами
Многие противятся каплям от насморка, которые продаются в аптеках из-за распространенного мнения, что они вызывают привыкание. Среди населения бытует мнение, что в лечении насморка может помочь сок лука или чеснока. Однако в большинстве случаев это опасно, поскольку чесночный или луковый сок вызывает раздражение слизистой. Более того, существуют научные доказательства того, что сок ни одного растения не помогут победить насморк.
Спирт и температура
Врачи рекомендуют игнорировать повышение температуры тела до 38,5 градусов. Только при достижении этого показателя можно "помочь" организму и принять жаропонижающее. Приверженцы народной медицины рекомендуют растирать тело спиртом, чтобы охладить его. Однако такое лечение для взрослого человека будет бесполезным, а у ребенка может вызвать алкогольную интоксикацию.
Пары картофеля
Больные ОРВИ часто лечат кашель парами картофеля. Это действительно имеет положительный эффект, поскольку при поражении горла необходимо дышать влажным и теплым воздухом. Но пары картофеля могут оказаться слишком горячими, что может вызвать ожоги дыхательных путей. Для безопасности можно попробовать подышать над обычной горячей водой. Эффект будет аналогичным.
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