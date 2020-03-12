Какая бытовая привычка указывает на психологическое расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство - это серьезное психологическое заболевание, которое необходимо лечить, иначе оно может перерасти в серьёзные проблемы с психикой. Основными симптомами этого недуга являются так называемые "обсессии" - навязчивые, пугающие и тревожные мысли, которые вынуждают человека повторять определенные действия для гашения тревоги.
Примечательно, что эти симптомы могут часто маскироваться под определенные бытовые привычки или даже мнительность. Одним из явных проявлений ОКР может стать страх загрязнения. Он вызывает постоянное желание что-нибудь помыть или почистить. Часто у людей есть маниакальная привычка мыть руки после каждого контакта с поверхностью. Это может быть один из симптомов обсессивно-компульсивного расстройства.
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