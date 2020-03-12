Отвар из изюма может полностью очистить печень за два дня

Для создания отвара понадобиться около 150 грамм темного изюма. Идеально подойдет сморщенный изюм без блеска, поскольку он не был подвержен химической обработке. Сухие ягоды нужно залить двумя стаканами кипяченой воды и варить в течение 20 минут. Получившуюся смесь нужно остудить и дать настояться одну ночь.Принимать отвар нужно за натощак за 10-15 минут до еды. Рекомендуется перед употреблением его немного подогреть. Многие отмечают улучшение самочувствия уже через несколько дней после приема отвара. Такой эффект достигается благодаря очищающим свойствам изюма, а также наличию фолиевой кислоты, железа, магния, кальция, инсулина и витаминов Н, Е, С, В, А.