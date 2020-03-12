Врачи рассказали, почему гуглить симптомы болезней опасно
С появлением интернета многие люди стали самостоятельно ставить себе диагнозы. В этом нет ничего сложного. Стоит вписать симптомы и поисковик выдаст тысячи совпадений. Осталось только выбрать болезнь по вкусу. Для таких людей даже есть отдельное название. Их называют ипохондриками. Врачи говорят, что к ним часто обращаются люди, которые уже успели поставить себе диагноз и даже назначить лечение.
Эксперты в области психиатрии утверждают, что ипохондрия считается психологическим заболеванием. Разумеется, нельзя забывать об анализах, но не стоит сразу прибегать к ним при появлении первых симптомов. Примечательно, что сам человек не сможет определить наличие у него ипохондрии. Такой диагноз может поставить только психиатр.
Опасность возникает, когда ипохондрик начинает верить в поставленный себе диагноз и искать методы лечения. На помощь ему сразу же приходят препараты и лекарства. Медики подчеркивают, что недуг нельзя опознать только по симптомам. Более того, лечение назначается с учетом индивидуальных особенностей пациента.
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