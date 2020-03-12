Врачи рассказали, почему гуглить симптомы болезней опасно

Эксперты в области психиатрии утверждают, что ипохондрия считается психологическим заболеванием. Разумеется, нельзя забывать об анализах, но не стоит сразу прибегать к ним при появлении первых симптомов. Примечательно, что сам человек не сможет определить наличие у него ипохондрии. Такой диагноз может поставить только психиатр.Опасность возникает, когда ипохондрик начинает верить в поставленный себе диагноз и искать методы лечения. На помощь ему сразу же приходят препараты и лекарства. Медики подчеркивают, что недуг нельзя опознать только по симптомам. Более того, лечение назначается с учетом индивидуальных особенностей пациента.