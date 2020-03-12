Врач раскрыл "нормальное" количество половых актов в неделю

"В сексологии есть такое понятие как условно-физиологический ритм (УФР), составляющий 2-3 раза в неделю. Но он не является обязательным "нормативом", это средняя норма, ведь у людей разные темпераменты, разный возраст, разная половая конституция. Важно знать свою половую конституцию и формировать свой, комфортный ритм половой активности, приносящий удовлетворение. Если человек не "добирает" свою норму, то качество его жизни может несколько снижаться", - пояснил медик.

Сексолог подчеркнул, что для некоторых людей этот показатель может отличаться. Это зависит от их темперамента. Человека, который часто испытывает сексуальный голод, не нужно ограничивать в количестве половых актов. То же можно сказать и о человеке, который нечасто испытывает сексуальное желание. Принуждение к частым половым актам вызовет у него негативные ассоциации с сексом.