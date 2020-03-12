Причины, по которым кипяченая вода хуже фильтрованной
Ученые из Цюриха систематизировали все знания о кипяченой воде и опубликовали все причины, по которым её принято считать вредной. Первое - распространенный миф о том, что вирусы и вредные бактерии умирают в процессе кипячения. Это утверждение оказалось только частично правдивым.
Дело в том, что бактерии умирают только при длительном кипячении. Если воду просто довести до кипения, как и делают большинство людей, это не приведет к ее очищению от микроорганизмов. Вода содержит хлор и при кипячении он выпадает в осадок, начиная взаимодействовать с другими веществами.
При кипячении на стенках чайника образуется осадок. Со временем он накапливается и начинает попадать в организм человека. Это приводит к проблемам с сердцем, суставами и почками. Регулярное употребление кипяченой воды вымывает из организма соли и минеральные вещества.
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