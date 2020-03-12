Ежедневное потребление авокадо позитивно сказывается на внимании

«Предыдущая работа показала, что люди с избыточным весом и ожирением подвержены более высокому риску снижения когнитивных функций и деменции в пожилом возрасте», - рассказывает профессор кинезиологии и общественного здравоохранения Найман Хан, возглавлявший исследование. «Нас интересует, может ли диета принести пользу когнитивному здоровью, особенно в среднем возрасте».

Диета, включающая ежедневное потребление авокадо, улучшает способность фокусироваться у взрослых с избыточной массой тела или ожирением. Такие данные были получены в рамках 12-недельного рандомизированного контрольного исследования, проведенного учеными из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.Авокадо имеет высокий уровень лютеина, компонента, считающегося полезным для когнитивных функций. В новом исследовании ученые предоставляли 84 людям 12-недельное питание. В исследовании принимали участие взрослые с избыточным весом или ожирением. Количество калорий и показатели макронутриентов были одинаковыми, но одной группе в рацион включали свежее авокадо, а второй нет.В начале и в конце исследования участники прошли три когнитивных теста для измерения внимания и торможения. Кроме того, исследователи измерили уровни лютеина. Они обнаружили, что участники, употреблявшие авокадо, улучшили свои показатели в одном из когнитивных тестов, который измеряет торможение внимания – способность сохранять сосредоточенность на выполняемой задаче, несмотря на отвлечение. Тем не менее, не было никакой разницы в двух других когнитивных тестах.