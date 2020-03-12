Новое исследование показало, насколько эффективны "анонимные алкоголики"

Встречи анонимных алкоголиков распространены во многих странах. Однако специалисты критикуют данный подход из-за отсутствия медицинских исследований, подтверждающих эффективность этого метода. Однако первая работа в данной сфере была выполнена.Исследование, опубликованное в медицинском журнале Cochrane Database of Systematic Review, показало, что программа отказа от алкоголя под кураторством сверстника не только помогает людям отказаться от зависимости. Эффект является более долгосрочным, чем профессиональная психиатрическая терапия.Ученые измеряли эффективность встреч, ориентируясь на время, которое участник воздерживался от алкоголя, насколько меньше он стал пить, как это повлияло на физическое состояние человека. Исследование показало, что такие встречи на 60% более эффективны, чем альтернативы.