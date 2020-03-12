Кольцо на радужной оболочке, складка на мочке уха - неочевидные признаки болезней сердца
Складка на мочке уха, белое кольцо вокруг радужной оболочки - особые черты тела могут быть предупреждающими признаками болезней сердца. Если вы заметили у себя эти признаки, обязательно следует обратиться к врачу.
1. Диагональные складки на мочке уха"Диагональные складки мочки уха" связаны с заболеваниями коронарных артерий. Они могут быть признаком артериосклероза, то есть сужения отложений в сосудах, в том числе в важных коронарных артериях.
Мочка уха хорошо снабжена кровью, нарушение кровообращения может привести к коллапсу сосудов, что отражается как диагональная складка. И если в мочке уха наблюдается сужение сосудов, то сосуды при сердечных заболеваниях также поражаются.
2. Желтые узлыЖелтовато-оранжевые и узловатые жировые отложения на руках, коленях или верхнем веке являются признаком повышенного уровня холестерина. Эта гиперхолестеринемия считается симптомом атеросклероза, основным фактором риска сердечного приступа и инсульта.
3. Деформация ногтейГиппократ описал эту поразительную, округлую до булавы деформацию ногтей. Она связана с недостаточным снабжением тканей кислородом. Причиной является сердечная недостаточность. Мелкие сосуды все чаще образуются в фалангах пальцев, в результате ногти становятся толще и шире.
4. Четвёртое кольцо вокруг радужной оболочкиЖировые отложения могут проявляться в виде серого кольца вокруг радужной оболочки. Этот "признак старости", как следует из названия, часто встречается у пожилых людей. Если у человека до 45 лет образуется такое кольцо, это симптом нарушения жирового обмена. Кольцо не мешает зрению, но может указывать на сердечно-сосудистые заболевания.
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