Жирная печень: советы по питанию и примерное меню от диетолога Дорис Курц
Жирная печень вызвана плохим питанием, ожирением или употреблением алкоголя. Если заболевание не лечить, оно может иметь фатальные последствия. Диетолог из Германии объясняет, как бороться с жирной печенью, и утверждает,что выявленная вовремя жирная печень легко поддается лечению.
Каждый четвертый диагноз жирового гепатоза не связан с употреблением алкоголя, а значит главный виновник - неправильное питание.
Жирная печень обычно не ощущается - однако больные часто чувствуют усталость и недостаток энергии, лишь немногие жалуются на чувство давления в правой верхней части живота.
Диетолог Дорис Курц:
«Больные должны сначала нормализовать вес тела, медленно и устойчиво. Это сделает болезнь обратимой».
Подход к питаниюДиетолог советует избегать строгих диет и голодания. Они могут усугубить симптомы жирной печени. Лучше минимизировать в рационе фруктозу, сахар, алкоголь и соль, насколько это возможно, и вместо этого оптимизировать выбор углеводов и жиров: полагаться на цельные зерна и оливковое масло.
Также следует позаботиться о том, чтобы ежедневно съедать две порции фруктов и три порции овощей.
Примерное меню на день
ЗавтракОвсянка с порцией фруктов, орехов, льняными семечками и пшеничными отрубями плюс натуральный йогурт. Это идеальные антижировые мюсли для печени.
ОбедПоловину тарелки овощей, четверть тарелки цельнозерновых злаков (коричневый рис, гречка), плюс четверть тарелки мяса, рыбы, тофу или яиц. Немного фруктов на десерт.
УжинСалат из китайской капусты, листового салата и нежирного мяса с уксусом и оливковым маслом. Вы можете обогатить его столовой ложкой семян подсолнечника или тыквы, одним или двумя яйцами, 50 г овечьего сыра или половиной шарика моцареллы.
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