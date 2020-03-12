Мужчин мачо ждет одинокая старость
Стремящиеся полностью соответствовать роли мачо мужчины более часто сталкиваются с изоляцией в пожилом возрасте. Эксперты назвали это токсичной маскулинностью представителей сильного пола.
В обществе существуют традиционные или консервативные представления о ролях мужчин и женщин. Если мужчины стремятся полностью соответствовать гендерным нормам и быть мачо для окружающих, то в пожилом возрасте они чаще сталкиваются с серьезными психологическими проблемами и изоляцией. Токсическая маскулинность - это отношения, подразумевающие веру в существование так называемых «настоящих мужчин». Вера негативно воздействует на социальные отношения представителей сильного пола, их здоровье, самочувствие и общее ощущение счастья, как показало исследование социологов из Университета Мичигана.
Когда у таких у мужчин появляются проблемы со здоровьем или финансами, они гораздо реже делятся ими с друзьями или родственниками, поскольку мачо должны справляться со всеми трудностями самостоятельно. Именно это оказывает крайне негативное воздействие на их психическое здоровье в более поздний период, особенно при наступлении пожилого возраста и выходе на пенсию. В этот период они ощущают себя более изолированными и одинокими. Стремление мужчин соответствовать нормам маскулинности и мужской гегемонии не позволяет проявлять эмоции, что разрушительно для здоровья. Это может закончиться хроническим стрессом, вызывающим сердечно-сосудистые заболевания, опухоли и другие патологии.
Подобного рода мачо очень часто умирают от инсультов и инфарктов совсем не в преклонном возрасте, поскольку постоянно копят переживания в себе. Образ мачо не позволяет мужчине искать сочувствия и поддержки со стороны близких, и особенно со стороны членов семьи. Родственники должны постоянно видеть его уверенным в себе и сильным. Результаты данного исследования публикует журнал Sex Roles. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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