5 натуральных способов укрепить здоровье почек
Мир отмечает Всемирный день почек и борьбы с болезнями этого органа. В этой связи полезно вспомнить о натуральных способах укрепления почечного здоровья.
Пейте воду. Она поможет избавиться от токсинов и бактерий, скапливающихся в организме. Вода промывает и прочищает всю почечную систему. Употребляйте до 8 стаканов воды каждый день для достижения этого эффекта.
Клюквенный сок. Этот фрукт предотвращает инфекции мочевыводящих путей и мочевого пузыря. В свою очередь, все это защищает здоровье почек. Но выбирайте натуральные ягоды, не покупайте магазинные соки, в которых много сахара.
Включите в питании пробиотики. Они помогают «хорошим» бактерии в кишечнике, тем самым укрепляя здоровье пищеварительной системы. Кроме того, пробиотики помогают почкам выводить из организма продукты отходов жизнедеятельности.
Больше витамина С. Это антиоксидант, защищающий организм от окислительного стресса. Подобное необходимо для укрепления здоровья почек. Витамин С также обеспечивает защиту от рубцевания почечной ткани и стимулирует производство ферментов в этом органе.
Ешьте яблоки. У этих фруктов удивительные противовоспалительные свойства, укрепляющие здоровье почек. Они также ускоряют процессы заживления после инфекций, пишет The Health Site. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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