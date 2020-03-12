Жителей Москвы пригласили бесплатно проверить сексуальное здоровье
Жителям российской столицы предоставили возможность бесплатно проконсультироваться у специалистов Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. Консультации пройдут в выходные дни – 14 и 21 марта.
Москвичи смогут получить у дерматовенерологов информацию относительно инфекций, передающихся половым путем, а затем пройти обследование на предмет их наличия.
Специалисты утверждают, что в последние годы молодежь в России стала внимательнее относиться к своему здоровью. Однако несмотря на меры предосторожности, случаи заражения инфекциями, передающимися половым путем, не сокращаются. Причем это характерно в равной степени как для мужчин, так и для женщин, отмечают врачи.
В субботние дни 14 и 21 марта жители столицы смогут сдать необходимые анализы на хламидиоз, гонорею и другие инфекции бесплатно.
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