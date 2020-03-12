Медик рассказал, что делать при укусе клеща

Доктор медицинских наук Борис Менделевич сообщил, что делать при укусе клеща. Он отметил, в этом году из-за ранней весны эти насекомые проснулись намного раньше.





Медик порекомендовал при обнаружении клеща немедленно его удалить. Но не следует сразу же выбрасывать насекомое - клеща нужно сдать на проверку, чтобы выяснить, заражен ли он инфекцией.





Клещевой энцефалит является тяжелым инфекционным заболеванием, поражающим центральную нервную систему. Оно может привести к инвалидности или летальному исходу.





Также врач порекомендовал соблюдать необходимые меры предосторожности: носить на природе закрытую одежду, использовать для защиты специальные средства и проверять тело на наличие клещей, сообщает РИА Новости.