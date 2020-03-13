Рак груди. 4 нетипичных признака, которые могут возникать на ранней стадии
Помимо внешних изменений, боли молочных желез, существуют нетипичные признаки, которые могут говорить о развитии рака. Например, на ранней стадии возможны кашель или боль в спине.
Как сообщает MedikForum.ru, раком молочной железы (он же рак груди) по статистике заболевает каждая восьмая женщина – это очень много! Знание признаков заболевания помогает своевременно начать лечение, спасти здоровье и жизнь.
Врачи советуют обращать внимание не только на изменения груди, но и на другие явления. По их словам, ранними сигналами рака иногда оказываются нетипичные признаки, которые не ассоциируются с онкологическим заболеванием.
Кашель. Возникающий вне связи с простудой или гриппом, не прекращающийся, несмотря на вылеченные ОРВИ, он может быть указанием на рак. Конкретно в случае рака груди кашель вызывается давлением опухоли на легкие.
Нарушения работы кишечника. Беспричинные запор или диарея, не проходящие долгое время, также могут быть признаком рака груди. Изменения деятельности кишечника, которые не связаны с какими-либо факторами, влияющими на функции ЖКТ, являются поводом посетить врача-маммолога, проверить состояние молочных желез.
Зуд. Если вы то и дело почесываете грудь, это может быть сигналом неблагоприятных процессов. Например, скопления в ней излишка жидкости. Порой причина этого – образование новых кровеносных сосудов, питающих опухоль.
Боли в спине. Новообразование может заставить спину постоянно «ныть»: это обусловлено давлением на нервы и связки. Боли, не проходящие, несмотря на предпринимаемые действия для их устранения, – один из нетипичных признаков, которые могут возникать на ранней стадии рака груди, сообщается в журнале «Домашний очаг».
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