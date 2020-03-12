Медики назвали ранние признаки заболевания почек и рассказали, как его избежать

«Почки могут регулярно выходить из строя, но делают это молчаливо. Вы можете иметь заболевание без каких-либо заметных признаков. Ранние симптомы отклонений в них обычно очень тонкие», – рассказали специалисты на портале Times Now.

Пенистая моча.

Частое мочеиспускание по ночам.

Потемнение урины.

Отечность лица.

Полнота в ногах.

Крайне осторожный прием обезболивающих лекарств.

Отказ от курения, употребления алкоголя.

Регулярная физическая активность.

Достаточное питье чистой воды.

Регулярные проверки показателей давления, сахара в крови.

Уменьшение веса при ожирении

Активная профилактика инфекций.

Периодическое обследование почек при наличии диабета, гипертонии, проблем с сердцем.

«Фактически проверка почек с помощью анализов крови и мочи является единственным для многих людей способом выяснить, есть ли у них проблемы», – резюмировали врачи.