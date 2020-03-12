Медики назвали ранние признаки заболевания почек и рассказали, как его избежать
Незнание ранних признаков заболевания почек может привести к тому, что оно останется незамеченным, доведя человека до почечной недостаточности, при которой ему потребуется диализ или пересадка.
Как сообщает MedikForum.ru, 12 марта, по случаю Всемирного дня почек, медики назвали ранние признаки заболевания органа и рассказали, как можно его избежать. Проблема почечных нарушений очень актуальна, с этим может столкнуться практически любой человек в любом возрасте.
Особая опасность состоит в том, что заболевание почек относится к категории недугов, называемых медиками «тихими убийцами» за их способность длительное время развиваться без отчетливых признаков. Многие люди имеют отклонения в работе органа, не догадываясь об этом.
«Почки могут регулярно выходить из строя, но делают это молчаливо. Вы можете иметь заболевание без каких-либо заметных признаков. Ранние симптомы отклонений в них обычно очень тонкие», – рассказали специалисты на портале Times Now.
Среди ранних признаков патологии они выделили следующие изменения в работе организма:
- Пенистая моча.
- Частое мочеиспускание по ночам.
- Потемнение урины.
- Отечность лица.
- Полнота в ногах.
Усугубляет ситуацию то, что, не зная о своем заболевании, люди продолжают вести привычный образ жизни, тогда как данная проблема требует минимум соблюдения определенных правил питания. Необходим строгий контроль или исключение продуктов с высоким содержанием белка, соли, калия.
Эксперты рассказали, какие действия помогают избежать развития хронического заболевания почек.
- Крайне осторожный прием обезболивающих лекарств.
- Отказ от курения, употребления алкоголя.
- Регулярная физическая активность.
- Достаточное питье чистой воды.
- Регулярные проверки показателей давления, сахара в крови.
- Уменьшение веса при ожирении
- Активная профилактика инфекций.
- Периодическое обследование почек при наличии диабета, гипертонии, проблем с сердцем.
«Фактически проверка почек с помощью анализов крови и мочи является единственным для многих людей способом выяснить, есть ли у них проблемы», – резюмировали врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки говорят об имеющейся у человека аритмии сердца.
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