Как быстро подавить приступ тошноты

Если рвотный рефлекс застал в неподходящий момент, то в первую очередь необходимо нормализовать дыхание. Дышать нужно только носом и ровно. Идеально подойдет свежий воздух.Главный враг рвотного спазма, который поможет победить это неприятное чувство, это лимон. Ломтик лимона можно положить в рот и пару минут пососать. Можно выпить стакан воды с лимонным соком. Это приведет к аналогичному эффекту. Однако слишком много пить воды нельзя, поскольку это только усилит рвотный рефлекс.Антирвотными свойствами обладают мята и имбирь. Идеально подойдет прохладный имбирный или мятный чай, можно даже с сахаром. Параллельно с этим необходимо расслабить мышцы живота.