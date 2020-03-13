Как быстро подавить приступ тошноты
Рвотный спазм может начаться в самый неподходящий момент, однако привлекать внимание людей в таком случае не хочется. Обычно такой спазм продолжается 10-15 минут и может иметь негативные последствия. Но существует ряд действий, которые могут его предотвратить.
Если рвотный рефлекс застал в неподходящий момент, то в первую очередь необходимо нормализовать дыхание. Дышать нужно только носом и ровно. Идеально подойдет свежий воздух.
Главный враг рвотного спазма, который поможет победить это неприятное чувство, это лимон. Ломтик лимона можно положить в рот и пару минут пососать. Можно выпить стакан воды с лимонным соком. Это приведет к аналогичному эффекту. Однако слишком много пить воды нельзя, поскольку это только усилит рвотный рефлекс.
Антирвотными свойствами обладают мята и имбирь. Идеально подойдет прохладный имбирный или мятный чай, можно даже с сахаром. Параллельно с этим необходимо расслабить мышцы живота.
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