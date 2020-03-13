Названы три признака того, что стоит обратиться к врачу

Первый симптом - повышенная утомляемость. Недостаток сил и постоянное утомление обычно списывают на недостаток сна, однако это признак того, что в организме проходят необратимые последствия. Причиной постоянной слабости является недостаток железа в организме. Когда дефицит железа в крови достигнет критического показателя это может привести к гормональному сбою, тахикардии и гастриту. Медики советуют при обнаружении у себя этого признака сдать анализ крови.Второй признак - резкое изменение веса без причины. Обычно человек набирает и скидывает вес из-за кардинальных изменений в жизни. Но, если это произошло без видимых на то причин, то к таким изменениям нужно отнестись с опаской. Неконтролируемое изменения веса может быть спровоцировано: онкологией, туберкулезом, диабетом, язвой желудка и другими опасными заболеваниями.Третий симптом - повышенная раздражительность. Согласно статистике, чрезмерная нервозность говорит о нарушениях в эндокринной системе. Внимание необходимо обратить на надпочечники, щитовидную железу, гипофиз и поджелудочную.