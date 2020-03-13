Три способа убрать неприятный запах изо рта
Неприятный запах во рту может вносить дискомфорт в повседневную жизнь. Порой избавиться от него может быть трудно, но есть легкие способы, которые помогут очистить ротовую полость. Классическая чистка зубов не гарантирует стопроцентного избавления от неприятного запаха, поскольку остается еще много мест, где может скопиться остатки пищи.
В первую очередь нужно уделить внимание межзубному пространству. Его регулярная очистка зубной нитью поможет снизить риск возникновения зубного камня, кариеса и заболеваний десен. Около 40% остатков пищи располагается именно между зубами. Использовать зубную нить рекомендуют минимум один раз в день.
От чистки языка многие отказываются, поскольку не знают о его строении. На языке расположены микроскопические ворсинки, способные впитывать неприятные запахи. Их также необходимо чистить минимум один раз в сутки.
После каждого приема пищи нужно полностью очистить ротовую полость от её остатков. Сделать это можно только с помощью полосканий. В сочетании с остальными средствами ротовой гигиены это полностью решит проблему неприятного запаха изо рта.
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