Три способа убрать неприятный запах изо рта

В первую очередь нужно уделить внимание межзубному пространству. Его регулярная очистка зубной нитью поможет снизить риск возникновения зубного камня, кариеса и заболеваний десен. Около 40% остатков пищи располагается именно между зубами. Использовать зубную нить рекомендуют минимум один раз в день.От чистки языка многие отказываются, поскольку не знают о его строении. На языке расположены микроскопические ворсинки, способные впитывать неприятные запахи. Их также необходимо чистить минимум один раз в сутки.После каждого приема пищи нужно полностью очистить ротовую полость от её остатков. Сделать это можно только с помощью полосканий. В сочетании с остальными средствами ротовой гигиены это полностью решит проблему неприятного запаха изо рта.