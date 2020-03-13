Обрабатывать раны спиртом - это прошлый век

"Спирт "дубит" и сушит кожу. Сейчас врачи отходят от антисептиков на спиртовой основе, поскольку они не так полезны для кожи. Из-за "задубления кожи" там не развивается нормальная микрофлора, которая способствует восстановлению баланса и заживлению", - рассказала терапевт.



"Если под рукой нет ничего другого, то рану надо промыть по краям. В саму рану лить спирт и водку — это болезненно и повреждает сосуды, что не способствует последующему заживлению. Водка травмирует кожу и как бы обжигает ее. Лучше все же промывать раны чистой водой", - отмечает Ярцева.