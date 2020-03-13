Ученые связали грязный воздух с набором лишнего веса

Вдыхание грязного воздуха наносит тяжелый урон кишечным бактериям, повышая риск ожирения, диабета, желудочно-кишечных расстройств и других хронических заболеваний. Такое предположение высказали ученые из Университет Колорадо в Боулдере.Данная работа стала первой, связывающей загрязнение воздуха с изменениями в структуре и функционале кишечного микробиома человека.Исследование показало, что озон, являющийся одним из загрязнителей, может привести к сокращению разнообразия микробиома, при этом количество бактерий, связанных с ожирением и другими хроническими заболеваниями, увеличивается.Команда Тани Альдерете, доцента интегративной физиологии, использовала ультрасовременное секвенирование всего генома для анализа образцов фекалий 101 человека из Южной Калифорнии.Исследователи изучили данные со станций мониторинга воздуха рядом с адресами испытуемых, чтобы рассчитать воздействие озона, твердых частиц и оксида азота.Из всех загрязняющих веществ, озон оказал наибольшее влияние на кишечник – 11-процентное изменение. Даже диета и этническая принадлежность не демонстрируют такого высокого влияния.