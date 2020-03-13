Ученые связали грязный воздух с набором лишнего веса
Вдыхание грязного воздуха наносит тяжелый урон кишечным бактериям, повышая риск ожирения, диабета, желудочно-кишечных расстройств и других хронических заболеваний. Такое предположение высказали ученые из Университет Колорадо в Боулдере.
Данная работа стала первой, связывающей загрязнение воздуха с изменениями в структуре и функционале кишечного микробиома человека.
Исследование показало, что озон, являющийся одним из загрязнителей, может привести к сокращению разнообразия микробиома, при этом количество бактерий, связанных с ожирением и другими хроническими заболеваниями, увеличивается.
Команда Тани Альдерете, доцента интегративной физиологии, использовала ультрасовременное секвенирование всего генома для анализа образцов фекалий 101 человека из Южной Калифорнии.
Исследователи изучили данные со станций мониторинга воздуха рядом с адресами испытуемых, чтобы рассчитать воздействие озона, твердых частиц и оксида азота.
Из всех загрязняющих веществ, озон оказал наибольшее влияние на кишечник – 11-процентное изменение. Даже диета и этническая принадлежность не демонстрируют такого высокого влияния.
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