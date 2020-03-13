Может ли появиться гипертония в 15 лет
Иногда на рутинном осмотре подростка ставят шокирующий для родителей диагноз - гипертония. До сих пор в сознании большинства людей это болезнь пожилого возраста.
Действительно, в процентном соотношении число больных гипертонией в среднем и старшем возрасте намного больше, чем в молодом. В молодости кровеносные сосуды еще не утратили гибкости, сердце не отягощено изнурительной работой, а влияние вредного, неправильного образа жизни не успело сказаться. Ведь чаще всего гипертония следует за появлением лишнего веса, малой подвижностью, годами курения, злоупотребления алкоголем, стресса, неправильного режима дня. Но некоторые из этих факторов могут проявить себя и в подростковом возрасте. Хотя гипертония в юношестве - почти всегда явление наследственное.
Вот почему папам и мамам, которые и сами рано столкнулись с повышенным артериальным давлением, нужно особенно внимательно относится к скачкам этих показателей у детей. Таким детям следует особенно тщательно соблюдать режим дня, отдыхать, заниматься спортом, не переутомляться и высыпаться, воздерживаться от длительного стресса. Огромное значение имеет и правильное питание. Не забывайте каждый день пользоваться домашним тонометром, делая замеры давления строго в одно время.
Юношеская гипертония в отличие от этого явления в пожилом возрасте редко сопровождается видимыми ухудшениями самочувствия, из-за чего ее сложнее выявить. На этом основании не стоит считать явление чем-то пустяковым. Строго следуйте рекомендациям врача и не бойтесь "посадить ребенка на таблетки". В противном случае вы можете посадить его в инвалидное кресло после инсульта уже в молодом возрасте. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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