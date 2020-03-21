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Чем опасен диастаз?

Диастаз

Расхождение прямых мышц живота называют диастазом. У большинства людей наблюдается подобное состояние, но не все знают о нём. Наиболее часто встречается у рожавших женщин. Косметический изъян кажется не опасным для здоровья. Но так ли это на самом деле? Разбирайтесь вместе с MedikForum.ru.

Как диагностировать диастаз


По статистке, 40% женщин сталкиваются с диастазом после родов. У мужчин проблема встречается в 10 раз реже. Существует функциональный тест, позволяющий диагностировать диастаз в домашних условиях. Но порой требуется УЗИ.

Диастаз

Для диагностики необходимо лечь на пол, согнуть ноги в коленях, поставить два пальца над пупком и медленно поднять голову. При отсутствии диастаза крепкие мышцы будут выталкивать пальцы наружу. О наличии проблемы пальцы будут проваливаться. Затем надо поставить пальцы ниже пупка и проверить имеется ли диастаз.

Возможно определить глубину. Может быть три стадии. Легкая предполагает расхождение мышц до 5 см, средняя – 7-10 см, тяжелая – 15-20.

Последствия диастаза


Диастаз

Болей при диастазе обычно нет. Проблема чисто эстетическая: дряблая кожа ниже пупа, выпирающий валик живота, бугорок, холмик. Качать пресс бессмысленно.

Глубокий диастаз предполагает проблемы со здоровьем: пупочную грыжу, повышение внутрибрюшного давления, опущение внутренних органов. Вторая и третья стадия не лечится физическими упражнениями.

Как избавиться от диастаза


Диастаз

Необходимость операции объясняется только наличием огромного расхождения мышц живота. Немало случаев 15-20 сантиметрового расхождения. На данный момент имеются несколько решений: ушивание, мини-абдоминопластика, классическая абдоминопластика, лапороскопическая операция.

Одной из самых сложных считается абдоминопластика, предполагаются устранение диастаза, формирование мышечного корсета, убирание лишней кожи и при наличии грыжи. Ушивание легче вышеназванной процедуры.

Нельзя игнорировать большой диастаз. Он может сказаться на следующей беременности, ребёнка будет сложнее выносить.
Специалисты отмечают, операция возможна спустя 9 месяцев после родов. Тогда становится понятна стадия заболевания, будет полностью сформирован рубец, если было кесарево сечение.

Диастаз

После операции потребуется восстановление. Только через три месяца можно делать упражнения на пресс. При отсутствии противопоказаний ждать полгода не потребуется. Операция не предполагает, что нужно сидеть сложа руки и забыть о правильном питании, физических упражнениях.
Теги : диастаз, пресс, беременность, женщины
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Коронавирус действительно живет 3 дня на пластике? Да, но это сложно
Чем опасен диастаз?
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