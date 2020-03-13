В Новосибирске придумали приложение для анонимной эмоциональной поддержки

"У нас нет лайков и рейтингов — все пользователи находятся в равном положении. Карта показывает распределение настроения прямо сейчас. Она дает информацию о том, где люди счастливы, а где несчастливы. О нас уже знают немало студентов НГУ, в нашем приложении они обсуждают темы, которые не готовы обсуждать лично, делятся радостью и грустью, дают и находят поддержку. Мы, как студенты, знаем, что человек в этот период жизни испытывает большое количество переживаний и ему нужно место, где можно их выплеснуть", - говорит студент.

Новосибирские студенты придумали приложение для мобильного телефона, воспользовавшись которым, человек может получить эмоциональную поддержку от абсолютно незнакомого человека.Как сообщает официальный сайт НГУ, скачав приложение, пользователь отмечает место, где он сейчас находится, и прикрепляет свое сообщение. Цвет метки должен обозначать его нынешнее настроение. Сообщение может прокомментировать любой другой пользователь.Авторы приложения - магистранты мехмата Вячеслав Карнаев и Владимир Кондратьев, четверокурсник того же факультета Сергей Пнев, выпускники ММФ и экономического факультета Никита Алеев, Младислав Травков и Егор Ширинский. Так же в разработке участвует одиннадцатиклассник Никита Нахимов - он намеревается поступать на факультет информационных технологий НГУ.По словам Вячеслава Карнаева, цель приложения — дать людям возможность легко и быстро высказаться без предрассудков и оглядок на общественное мнение.По словам разработчиков, аналогов у этого приложения нет. Разработка началась около года назад - оно доступно в AppStore и Google Play.Ранее МедикФорум рассказал о проведенной в Новосибирске операции с помощью 3D установки.