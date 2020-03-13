Онкологи в Новосибирске провели операцию с помощью 3D установки

"Период постменопаузы пациентки заставил нас насторожиться, так как зачастую в этом возрасте доброкачественные опухоли переходят в злокачественный процесс. Было принято решение удалить матку и яичники", – пресс-служба регионального минздрава цитирует слова заведующего онкогинекологическим отделением диспансера Сергея Красильникова.



"Чем хороши подобные операции? У женщины не будет выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде. Небольшие разрезы не причиняют дискомфорта и со временем становятся малозаметными, а женщина уже через несколько дней после операции выписывается домой", - пояснил Сергей Красильников.