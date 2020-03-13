Онкологи в Новосибирске провели операцию с помощью 3D установки

Онкологи в Новосибирске провели операцию с помощью 3D установки

Пожилой женщине матку и яичники удалили через сантиметровый разрез.

Операция была сделана 68-летней пенсионерке. При ультразвуковом исследовании и жительницы Новосибирска нашли новообразования на яичнике и теле матки. После консультаций врачи областного онкологического диспансера приняли решение их удалить.

"Период постменопаузы пациентки заставил нас насторожиться, так как зачастую в этом возрасте доброкачественные опухоли переходят в злокачественный процесс. Было принято решение удалить матку и яичники", – пресс-служба регионального минздрава цитирует слова заведующего онкогинекологическим отделением диспансера Сергея Красильникова.


Врачи решили делать операцию лапароскопическим методом. 3D установка позволяет видеть цветное объемное изображение органов, кровеносных сосудов и опухоли.

В живот пациентки через сантиметровые разрезы ввели ультразвуковой скальпль, приспособления для сшивания и эндовидеокамеру.

"Чем хороши подобные операции? У женщины не будет выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде. Небольшие разрезы не причиняют дискомфорта и со временем становятся малозаметными, а женщина уже через несколько дней после операции выписывается домой", - пояснил Сергей Красильников.


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