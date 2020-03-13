8% детей имеют суицидальные мысли
Тревожную статистику получили исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний сша. Они установили, что 8% детей сталкиваются с суицидальными мыслями.
Целых 8% детей в возрасте от 9 до 10 лет сообщали исследователем о суицидальных мыслях, а 2% предпринимали попытки самоубийства. Таковы результаты исследования с участием 8 000 детей, которые публикует журнал Lancet Psychiatry. Суицид - повод для серьёзного обеспокоенности в сфере общественного здравоохранения, поскольку во всём мире он является второй главной причиной смертности детей и подростков после травм. В США за последние 10 лет количество самоубийств выросло на 30%, скачок фиксируется во всех возрастных группах. А за последние два года, как отмечают эксперты, резко выросло число госпитализаций в больницы детей и подростков с суицидальными мыслями.
Учёные отмечают, что прежде детские угрозы по поводу самоубийства взрослыми воспринимались поверхностно или вообще игнорировались, как капризы. Однако сегодня школы и родители относятся к этому гораздо более серьёзно, поскольку замечают рост показателей суицида среди детей и подростков. Авторы исследования изучали возможные факторы риска развития суицидальных мыслей и соответствующего поведения у детей. Выяснилось, что самым большим фактором являются семейные конфликты в данной возрастной группе.
Приблизительно в 50% детских и подростковых суицидах задействован семейный фактор. Дети с выраженным суицидальным поведением считают своих матерей заботливыми и более властными, по сравнению с теми детьми, у которых подобного поведения не зафиксировано. Кроме того, насилие над детьми тоже увеличивает риск суицида, как показывали предыдущие исследования. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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