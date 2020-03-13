В нижегородском центре занятости пройдет День открытых дверей для инвалидов
17 марта 2020 года в Центре занятости населения (ЦЗН) Нижнего Новгорода пройдет День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты ЦЗН будут ждать инвалидов в Сормовском отделе областного центра.
Нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья смогут получить консультации по многим вопросам, связанным с трудоустройством.
Информационно-консультационные услуги будут оказаны инвалидам также в сферах
- организации собственного дела,
- профессионального обучения,
- переобучения,
- повышения квалификации,
- участия в программах временной занятости.
- о банке имеющихся в настоящий момент в Нижегородской областивакансий,
- о действующем сегодня в России трудовом законодательстве,
- о положении на рынке труда региона,
- об услугах службы занятости населения.
Ограничение возможностей не ставит ограничений в отношении карьерного роста: инвалидность очень часто не мешает людям занимать высокие посты, приобретать высокие квалификации и получать высокооплачиваемую работу.
Сегодня в Нижегородской области на профессиональное переобучение граждан в 2020 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» выделяют более 174 миллионов рублей. При этом объемы финансирования в этой сфере по сравнению с 2019 годом выросли на 30 миллионов рублей.
Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров и безработных.
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