В нижегородском центре занятости пройдет День открытых дверей для инвалидов

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17 марта 2020 года в Центре занятости населения (ЦЗН) Нижнего Новгорода пройдет День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья. Специалисты ЦЗН будут ждать инвалидов в Сормовском отделе областного центра.

Нижегородцы с ограниченными возможностями здоровья смогут получить консультации по многим вопросам, связанным с трудоустройством.

Информационно-консультационные услуги будут оказаны инвалидам также в сферах
  • организации собственного дела,
  • профессионального обучения,
  • переобучения,
  • повышения квалификации,
  • участия в программах временной занятости.
Активных инвалидов проинформируют
  • о банке имеющихся в настоящий момент в Нижегородской областивакансий,
  • о действующем сегодня в России трудовом законодательстве,
  • о положении на рынке труда региона,
  • об услугах службы занятости населения.
При этом специалисты центров занятости, а также некоторые работодатели отмечают, что люди с ограниченными возможностями здоровья, приходя на работу, оказываются зачастую более эффективными работниками, чем многие из их более здоровых коллег. Инвалиды более старательны и усидчивы, они более внимательны и более ответственно подходят к выполнению своих профессиональных обязанностей.

Ограничение возможностей не ставит ограничений в отношении карьерного роста: инвалидность очень часто не мешает людям занимать высокие посты, приобретать высокие квалификации и получать высокооплачиваемую работу.

Сегодня в Нижегородской области на профессиональное переобучение граждан в 2020 году в рамках национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости» выделяют более 174 миллионов рублей. При этом объемы финансирования в этой сфере по сравнению с 2019 годом выросли на 30 миллионов рублей.

Напомним, ранее МедикФорум сообщал, что в нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров и безработных.
Теги : инвалиды, инвалидность, занятия, трудоустройство инвалидов, трудолюбие
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