В нижегородских центрах занятости пройдут Дни открытых дверей для инвалидов, пенсионеров, предпенсионеров и безработных
Дни открытых дверей для граждан пенсионного и предпенсионного возраста пройдут до 13 января 2020 года в центрах занятости населения Сормовского района Нижнего Новгорода и города Навашино, а также в Починковском районе нижегородского региона.
Специалисты в сфере трудоустройства готовы оказать нижегородцам помощь в определении того, каким образом можно устроиться на работу, познакомив при этом с основными этапами поиска работы, с рынком труда, подробно познакомят соискателей работы с возможностями прохождения профессионального обучения в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
День открытых дверей для всех категорий граждан пройдет в центрах занятости населения целого ряда районов нижегородского региона 13 января 2020 года.
С действующим в стране законодательством о труде и банком вакансий, которые есть сегодня в наличии, специалисты познакомят жителей Городецкого, Сосновского, Уренского районов Нижегородской области, а также областного центра, Нижнего Новгорода в Заречном отделе центра занятости региона.
Здесь также соискателей могут положиться на помощь высококвалифицированных специалистов в области трудоустройства, а также юриспруденции.
В том числе в этот день в указанные центры занятости могут обратиться и люди с ограниченными возможностями здоровья.
По 17 января 2020 года также сразу на нескольких территориях Нижегородской области пройдут дни открытых дверей для безработных граждан. Специалисты будут ждать соискателей трудоустройства в центрах занятости населения Кстовского, Лысковского, Сосновского районов нижегородского региона, а также городов Кулебаки и Первомайск.
Профориентационные консультации для безработных помогут узнать больше о наличии тех или иных вакансий в различных видах деятельности, о том, как легче найти работу и какие юрилические тонкости следует учитывать при трудоустройстве.
Напомним, ранее МедикФорум рассказал, как в Нижегородской области проходили масштабные ярмарки вакансий для инвалидов.
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