Диетолог назвала 7 продуктов, которых нужно избегать при проблемах с кишечником

Диетолог назвала семь продуктов, которые могут усугубить состояние, если у человека проблемы с опорожнением кишечника.





По словам диетолога Сусаны Леон, следует быть осторожнее с белым рисом, который содержит много крахмала. Также можно вяжущие продукты, провоцирующие запор, сочетать с овощами.





Красное мясо требует много времени для переваривания. В нем мало клетчатки и много жира с белком. Также следует быть осторожными с употреблением сыров. Лучший молочный продукт для людей с проблемами с кишечником - натуральный йогурт без сахара.





Специалист также посоветовала ограничить употребление незрелых бананов, картофеля фри, шоколада и черного чая.





Кроме того, важно практиковать физические нагрузки, так как они активируют деятельность кишечника. Следует заниматься спортом по 40 минут четыре раза в неделю, сообщается в издании Lavanguardia.