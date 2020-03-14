Диетолог сообщила, какие болезни провоцирует ожирение

ожирение

Врач-диетолог Марина Копытько назвала болезни, которые провоцирует лишний вес.


По словам специалиста, у людей, которые страдают ожирением, повышается риск развития сахарного диабета, рака, болезней суставов и гипертонии.


Диетолог отметила, что человек при этом может не чувствовать никакого дискомфорта. В этом и заключается большая угроза.


Врач добавила, что каждые 10 лишних килограммов могут привести к увеличению давления на десять миллиметров ртутного столба или на единицу поднять уровень сахара в крови, передает издание «Вечерняя Москва».

Теги : диетолог, ожирение, болезни
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