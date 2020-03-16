Четыре популярных мифа о биполярном расстройстве, о которых стоит забыть

Под биполярным расстройством понимается «маниакально-депрессивное заболевание, которое вызывает необычные изменения настроения, что приводит к затруднению повседневной жизни». Однако вокруг этого состояния витает немало мифов.Некоторые уверены, что психические расстройства – продукт современного общества. Тем не менее, биполярное расстройство наблюдалось у людей в разные периоды истории.Популярный гитарист Джими Хендрикс написал песню о явлении под названием «маниакальная депрессия», которое является старым термином для биполярного расстройства.Предположение о том, что биполярное расстройство чаще диагностируется у женщин, не соответствует действительности. Хотя в зависимости от пола есть различия в проявлении заболевания, на количественный фактор это никак не влияет.Это не так, перепады настроения случаются с каждым. В случае с биполярным расстройством это проявляется экстремально.При этом у людей с таким диагнозом могут быть периоды ремиссии, когда их настроение абсолютно нормальное.Людям свойственно романтизировать психические заболевания, когда речь идет о творческом мире. Многие считают, что люди с биполярным расстройством креативнее. Однако это в корне неверно.На фоне расстройства у людей возникают депрессивные эпизоды, когда о креативе не может быть и речи.