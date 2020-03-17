Группа крови и склонность к определенным болезням: какая связь?
Влияние групп крови на склонность к определенным болезням изучается учеными давно, и собранные на сегодня данные свидетельствуют: связь между этими параметрами действительно существует.
Как сообщает MedikForum.ru, группа крови человека может влиять на его предрасположенность к образованию тромбов, болезням сердца, раку, другим недугам.
Тромбы. В Дании проводилось исследование, которым были учтены данные 66 тысяч человек. Оно показало, что у людей со II, III, IV группами крови на 40% повышен риск развития тромбоза глубоких вен, с которым ассоциируются инфаркты, инсульты. Особенно сильна связь с болезнью вен IV группы крови: ее наличие, выяснили специалисты, увеличивает склонность к образованию тромбов сильнее, чем, например, курение.
Сердечные болезни. Учеными Гарвардского университета было определено: обладатели IV группы крови склонны к заболеваниям сердца больше остальных. Их вероятность пострадать превышает показатели других групп на 23%. Но лишний вес, курение, нездоровое питание все равно являются более опасными факторами, подчеркивают специалисты.
Инсульт. Статистически реже остальных жертвами становятся люди с I группой крови. Чем именно определена такая связь, специалисты пока не понимают.
Когнитивные проблемы, деменция. IV группа крови обусловливает предрасположенность к болезням мозга существеннее всего – она повышает их риск на 82%. По версии ученых, это определено тем, что в крови людей с данной группой обычно содержится более высокая концентрация белка, влияющего на свертываемость.
Рак желудка. Болезнь часто развивается у носителей II группы: ее риск у них повышен на 20%, это было установлено исследователями Каролинского института (Швеция).
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