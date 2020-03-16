7 распространенных мифов об алкоголе, мешающие восприятию спиртного

В России стремление выпить поддерживает немалый процент населения. Обойтись без горячительного для некоторых просто невозможно. Причём алкоголизм не считается серьёзной проблемой в широких кругах и разных слоях населения. Всё это из-за распространенных стереотипов о спиртном. Подробнее о мифах расскажет MedikForum.ru.





Миф 1: способность много пить говорит о здоровье





Среди собутыльников часто устраивают соревнования — кто кого перепьет. Победитель считается обладателем крепкого здоровья. Ничего общего с отличным иммунитетом и состоянием здоровья выпитый алкоголь в больших количествах не имеет. Способность пить и не пьянеть является признаком второй стадии алкоголизма, что называют толерантностью к алкоголю. Неизбежно отравление продуктами распада этилового спирта, что приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.





Миф 2: из-за алкоголя усиливается аппетит





В какой-то степени это так. 20-25 граммов крепкого спиртного за 15 минут до трапезы провоцируют чувство голода. Натощак подобную меру проводить опасно. Спирт раздражает слизистую оболочку пустого желудка, пищевода, вызывая воспалительный и язвенный процессы.





Миф 3: антибиотики и алкоголь несовместимы





Алкоголь действительно ослабляет действие большинства лекарственных препаратов, осложняя выздоровление. Антибиотики усиливают влияние алкоголя на организм. Сочетание двух компонентов вызовет тяжелое опьянение. Опаснее всего смешивать коктейли с аспирином, ибупрофеном и другими болеутоляющими средствами.





Миф 4: зависимость от спиртного лечится





Больных алкоголизмом уверяют, что заболевание можно излечить. Реально добиться положительного результата — чтобы человек не испытывал сильной тяги к бутылке. Однако довести его до того, что он будет полностью независим от приема алкоголя, гарантировать такой итог лечения не может ни один профессионал. После многолетних перерывов возможны рецидивы.





Миф 5: спиртное снижает давление





Алкоголь способен оказывать расслабляющее действие на стенки сосудов. Но давление напрямую зависит от скорости сердцебиения. Даже небольшие дозы алкогольных напитков увеличивают объём крови, перекачиваемый сердцем в единицу времени. В напитках содержатся повышающие давление вещества. В пиве и виноградных винах — тирамин, в ликерах — кофеин.





Миф 6: алкоголь улучшает сон





Небольшие дозы вызывает расслабление, легкую сонливость. Часто говорят о том, что выпили сонную дозу. Большие порции алкоголя наоборот провоцируют возбуждение, активность. У большинства людей возникает бессонница, храп, что может вызвать кратковременные остановки дыхания.





Миф 7: приём алкоголя позволяет снять стресс





Нередко люди пьют в стрессовых ситуациях, чтобы облегчить состояние. Отсюда возможно довольно быстрое развитие алкоголизм. Действительно, бокал коньяка способен улучшить настроение, ощутить себя более бодрым за счёт выброса в кровь дофамина. Кратковременная эйфория, за которой человек прячется от проблем, сменяется ухудшением здоровья, чувством вины, негативному отношению окружающих, плохим настроением и усугублением тех жизненных неурядиц, о которых хотел забыть человек.