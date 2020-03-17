Ученые из Чикагского университета: смузи не помогут вывести токсины из организма

«Поверьте, если бы такие «чудо-средства» действительно существовали, то медики знали бы об этом, и фармацевтические компании бы уже заработали на них триллионы долларов», - подчеркнул эксперт.

Научный сотрудник университета Эндрю Аронсон заявил, что только нормальное, здоровое тело способно самостоятельно выводить токсины. При этом существует множество так называемых «чудо-средств», которые, как обещают маркетологи, без труда выведут все плохое из вашего организма. Это и всевозможные смузи, и разные добавки.Как бы это ни звучало банально, но только регулярные физические тренировки, активный образ жизни, здоровое полноценное питание, а также отказ от вредных привычек поможет вашему телу эффективно выводить токсины самостоятельно, добавил Аронсон. А что касается смузи и прочих детокс-диет, то их эффект можно назвать кратковременным. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте University of Chicago Medical Center.Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на диетолога назвал семь продуктов, которых нужно избегать при проблемах с кишечником