Ученые из Чикагского университета: смузи не помогут вывести токсины из организма
Сотрудники медицинского центра Чикагского университета поделились своими выводами о том, что различные смузи, добавки и прочие «легкие» средства очистки организма от токсинов практически не имеют никакого эффекта.
Научный сотрудник университета Эндрю Аронсон заявил, что только нормальное, здоровое тело способно самостоятельно выводить токсины. При этом существует множество так называемых «чудо-средств», которые, как обещают маркетологи, без труда выведут все плохое из вашего организма. Это и всевозможные смузи, и разные добавки.
«Поверьте, если бы такие «чудо-средства» действительно существовали, то медики знали бы об этом, и фармацевтические компании бы уже заработали на них триллионы долларов», - подчеркнул эксперт.
Как бы это ни звучало банально, но только регулярные физические тренировки, активный образ жизни, здоровое полноценное питание, а также отказ от вредных привычек поможет вашему телу эффективно выводить токсины самостоятельно, добавил Аронсон. А что касается смузи и прочих детокс-диет, то их эффект можно назвать кратковременным. Об этом говорится в статье, опубликованной на сайте University of Chicago Medical Center.
Ранее портал «Медикфорум» со ссылкой на диетолога назвал семь продуктов, которых нужно избегать при проблемах с кишечником
Оставить комментарий