Опубликованы неожиданные причины импотенции у мужчин

Еще одна причина снижения потенции и даже бесплодия - это перегрев. Научно доказано, что мужские яички могут производить сперматозоиды только при температуре на несколько градусов ниже, чем нормальная температура организма. То есть примерно при 32-34 градусах по Цельсию. Именно поэтому яички частично отделены от организма. Однако многие водители сталкиваются с импотенцией, поскольку их половые органы перегреваются в теплом салоне авто.Трансгенные жиры представляют опасность не только для мужчин. Они приводят к проблемам с сердцем, сосудами и гормональным фоном. Примечательно, что трансгенные жиры содержаться во всех продуктах, которые так любит употреблять человек: кондитерские изделия, фастфуд, колбасы и полуфабрикаты. Чрезмерное употребление этих продуктов и перенасыщение трансгенными жирами приводит к ухудшению кровообращения и недостаточному снабжению половых органов кровью.