Опубликованы неожиданные причины импотенции у мужчин
Большинство мужчин знают о том, что курение негативно сказывается на их потенции. Ученые установили, что на мужское здоровье влияет еще множество вещей, на которые никто не обращает внимания. Например, потенцию может снизить отсутствие сна или недосып. Это приводит к гормональному сбою и снижению уровня тестостерона в организме.
Еще одна причина снижения потенции и даже бесплодия - это перегрев. Научно доказано, что мужские яички могут производить сперматозоиды только при температуре на несколько градусов ниже, чем нормальная температура организма. То есть примерно при 32-34 градусах по Цельсию. Именно поэтому яички частично отделены от организма. Однако многие водители сталкиваются с импотенцией, поскольку их половые органы перегреваются в теплом салоне авто.
Трансгенные жиры представляют опасность не только для мужчин. Они приводят к проблемам с сердцем, сосудами и гормональным фоном. Примечательно, что трансгенные жиры содержаться во всех продуктах, которые так любит употреблять человек: кондитерские изделия, фастфуд, колбасы и полуфабрикаты. Чрезмерное употребление этих продуктов и перенасыщение трансгенными жирами приводит к ухудшению кровообращения и недостаточному снабжению половых органов кровью.
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