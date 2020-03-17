Кефир поможет восстановить печень после влияния алкоголя
Учеными давно было доказано, что кисломолочные продукты могут оказывать положительное влияние на пищеварительную систему. Особо популярным стал кефир из-за высокого содержания бифидобактерий. Последние исследования указывают на то, что кисломолочные продукты положительно влияют не только на пищеварение. Оказывается, кефир может помочь восстановить печень после её поражения алкоголем.
Это было подтверждено в ходе эксперимента китайских ученых. В течение двух месяцев они давали грызунам большие дозы алкоголя, которые наносили серьезный урон их здоровью. На втором этапе исследования грызунам начали давать различные кисломолочные продукты. Самым эффективным оказался кефир. Он смог полностью восстановить печень и свести на нет последствия принятия опасных доз алкоголя.
Дело в том, что кефир содержит бактерию Lactobacillus rhamnosus, которая препятствует накоплению жира в печени, а также нормализует работу органа.
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