Кефир поможет восстановить печень после влияния алкоголя

Это было подтверждено в ходе эксперимента китайских ученых. В течение двух месяцев они давали грызунам большие дозы алкоголя, которые наносили серьезный урон их здоровью. На втором этапе исследования грызунам начали давать различные кисломолочные продукты. Самым эффективным оказался кефир. Он смог полностью восстановить печень и свести на нет последствия принятия опасных доз алкоголя.Дело в том, что кефир содержит бактерию Lactobacillus rhamnosus, которая препятствует накоплению жира в печени, а также нормализует работу органа.