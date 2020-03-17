Как уберечь себя от последствий при укусе клеща

"В природе далеко не все клещи носителями инфекции являются, но выяснить, был ли клещ заражен, можно только в лабораторных условиях. Поэтому лучше перестраховаться и сдать его на проверку. Клещевой энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, которое поражает центральную нервную систему и может привести как к инвалидности, так и летальному исходу", - пояснил Менделевич.

Примечательно, что опасность заключается не в самом укусе, а в инфекции, которую может переносить клещ. О том, что делать после укуса клеща рассказал доктор медицинских наук Борис Менделевич.Врач рекомендовал немедленно удалить клеща из тела, однако не выбрасывать его. Насекомое еще пригодится. Его необходимо показать медикам, чтобы они провели анализы и определили, заражен ли клещ какой-либо инфекцией. Это необходимо для того, чтобы выявить опасный недуг на ранней стадии.