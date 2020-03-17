Эффекта не будет: большинство людей неправильно пьют лекарства

Например, перед употреблением лекарства, которое продается без рецепта, необходимо тщательно изучить инструкцию. Принимать препарат необходимо по инструкции, не раньше и не позже. Фармацевты указывают четкое время для приема лекарства, чтобы поддерживать необходимую его дозировку в организме. В противном случае, желаемый эффект не будет достигнут.Особенно это касается антибиотиков. Дело в том, что эта группа препаратов содержит сильнодействующие активные вещества, способные нанести серьёзный урон организму. Если в инструкции написано принимать антибиотик ровно неделю, то его необходимо употреблять ровно семь дней и строго не больше указанного периода.