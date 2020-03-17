Эффекта не будет: большинство людей неправильно пьют лекарства
В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили причину, по которой лекарства могут терять свой эффект и не оказывать никакого влияния на организм. Медики утверждают, что медицинские препараты - это сложные химические соединения, которые требуют четких и последовательных действий.
Например, перед употреблением лекарства, которое продается без рецепта, необходимо тщательно изучить инструкцию. Принимать препарат необходимо по инструкции, не раньше и не позже. Фармацевты указывают четкое время для приема лекарства, чтобы поддерживать необходимую его дозировку в организме. В противном случае, желаемый эффект не будет достигнут.
Особенно это касается антибиотиков. Дело в том, что эта группа препаратов содержит сильнодействующие активные вещества, способные нанести серьёзный урон организму. Если в инструкции написано принимать антибиотик ровно неделю, то его необходимо употреблять ровно семь дней и строго не больше указанного периода.
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