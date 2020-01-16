Провизор Ирина Булыгина рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике

свечи на натуральной жировой основе,

мази с жировыми компонентами,

препараты, изготовленные в аптеках, у которых обычно небольшой срок хранения,

глазные капли от глаукомы,

ферментные препараты в виде порошка.

«В тепле не стоит оставлять многие лекарства с натуральными компонентами, чтобы предотвратить развитие в них бактерий», - добавила эксперт.