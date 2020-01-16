Провизор Ирина Булыгина рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике

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По словам провизора Ирины Булыгиной, в холодильник следует убирать лекарства, о которых говорится в инструкции, что их нужно хранить в прохладном и темном месте.

Правилами хранения лекарств провизор Ирина Булыгина поделилась с АиФ.ru. По словам специалиста, хранить лекарства нужно в соответствие с указаниями в инструкции. Изучать ее следует первым делом после приобретения медикамента.

Ирина Булыгина пояснила: указание в инструкции о том, что лекарство необходимо хранить в прохладном и темном месте, это значит, что температура должна быть до +12...+14 градусов. Такие лекарства провизор порекомендовала держать в холодильнике.


Помимо этого, существуют лекарства, о которых сообщается, что их следует хранить в холодном месте. Это означает, что препараты не должны храниться при температуре более 6 градусов тепла. Такие медикаменты  Ирина Булыгина посоветовала хранить в нижних отделах холодильника, которые предназначаются для овощей.

Провизор уточнила, какие именно препараты хранятся в холодильнике:
  • свечи на натуральной жировой основе,
  • мази с жировыми компонентами,
  • препараты, изготовленные в аптеках, у которых обычно небольшой срок хранения,
  • глазные капли от глаукомы,
  • ферментные препараты в виде порошка.
«В тепле не стоит оставлять многие лекарства с натуральными компонентами, чтобы предотвратить развитие в них бактерий», - добавила эксперт.

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Провизор Ирина Булыгина рассказала, какие лекарства следует хранить в холодильнике