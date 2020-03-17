Опубликованы признаки скорого инфаркта
Медики знают о таком явлении, как прединфарктное состояние. Примечательно, что обычный человек может принять его за грипп или простуду из-за схожести симптомов. МедикФорум.Ру рассказывает о том, как правильно отличить прединфарктное состояние от других недугов и обезопасить себя от серьёзных последствий.
О скором наступлении сердечного приступа может свидетельствовать сильное потоотделение, боль в левой руке, а также в верхней части спины, шее и челюсти. В случае проявления хотя бы двух вышеперечисленных симптомов необходимо срочно вызывать "скорую" помощь.
Об инфаркте может предвещать неожиданное ощущение прострации. Также может незначительно повысится температура. Именно из-за этого симптома многие путают прединфарктное состояние с гриппом.
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