Опубликованы признаки скорого инфаркта

О скором наступлении сердечного приступа может свидетельствовать сильное потоотделение, боль в левой руке, а также в верхней части спины, шее и челюсти. В случае проявления хотя бы двух вышеперечисленных симптомов необходимо срочно вызывать "скорую" помощь.Об инфаркте может предвещать неожиданное ощущение прострации. Также может незначительно повысится температура. Именно из-за этого симптома многие путают прединфарктное состояние с гриппом.