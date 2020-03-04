7 признаков того, что ваше недомогание связано с инфарктом
Инфаркт может проявляться по-разному, его признаки не всегда кажутся очевидно связанными с сердцем. При возникшем недомогании обращайте внимание на боли в челюсти и шее, внезапную потливость, тошноту, резко возникающее гриппоподобное состояние.
Как сообщает MedikForum.ru, одним из характерных признаков инфаркта является боль в теле – сигнал того, что сердце не получает достаточно кислорода. Она может возникать за некоторое время до приступа, исчезать, снова появляться – так нескольких дней. Боль может ощущаться по-разному: в виде сдавливания, ощущения переедания, тяжелого груза на груди.
У мужчин симптомом инфаркта обычно является боль, отдающая в левую руку. Женщины испытывают боль в нижней части груди и живота, в верхней части спины.
Некоторые люди ощущают боль в челюсти или шее.
Также существуют другие признаки того, что возникающее недомогание связано с развитием инфаркта.
Потливость. Внезапно проявившийся обильный пот может указывать на сердечный приступ. Если при этом кожа становится липкой, влажной, холодной, - не медлите с вызовом скорой помощи.
Прострация. Неожиданно возникающая во время обычной деятельности она также может говорить о приближении инфаркта. Данное состояние связано с изменением химического состава крови, в которой снижается содержание определенных веществ.
Расстройство желудка, тошнота, рвота. Если при недомогании они наблюдаются вместе с другими симптомами, вполне возможно, вас подводит сердце. Другой настораживающий знак – ощущение сытости при пустом желудке.
Кашель. Он нередко оказывается признаком сердечной недостаточности, ведущей к инфаркту. Ослабление миокарда способствует накоплению жидкости в легких, от которой пытается избавиться организм, - это вызывает кашель.
Ощущение заболевания гриппом. Многим известно, что респираторное заболевание вызывает характерную усталость. Напоминающее простуду или грипп недомогание может оказаться признаком сердечной катастрофы. Подобное истощение на фоне других симптомов – серьезный повод для вызова «Скорой».
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