Шизофреников выдаёт пунктуация
На некоторое время графологи остались без работы, поскольку всё общение ушло из бумажной формы в мессенджеры. Люди больше не пишут письма, поэтому определить их характер и психологические проблемы становится невозможным. Однако сейчас специалистами были разработаны критерии, по которым можно определить наличие проблем с психикой при общении онлайн.
Например, люди, которые пишут короткие предложения и ставят на их конце точки, обладают хорошо структурированным и четким мышлением. Педанта можно узнать по частому использованию точек с запятой, а восклицательные знаки - прерогатива темпераментных людей. Ещё одно интересное наблюдение касается многочисленных вопросительных знаков. Их наличие свидетельствует о неуверенности в себе.
Графологи выделили целый термин под названием "шизофреническая пунктуация". Насторожиться следует в том случае, если собеседник часто использует многоточия.
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