Шизофреников выдаёт пунктуация

Определение шизофрении по пунктуации

На некоторое время графологи остались без работы, поскольку всё общение ушло из бумажной формы в мессенджеры. Люди больше не пишут письма, поэтому определить их характер и психологические проблемы становится невозможным. Однако сейчас специалистами были разработаны критерии, по которым можно определить наличие проблем с психикой при общении онлайн.

Например, люди, которые пишут короткие предложения и ставят на их конце точки, обладают хорошо структурированным и четким мышлением. Педанта можно узнать по частому использованию точек с запятой, а восклицательные знаки - прерогатива темпераментных людей. Ещё одно интересное наблюдение касается многочисленных вопросительных знаков. Их наличие свидетельствует о неуверенности в себе.

Графологи выделили целый термин под названием "шизофреническая пунктуация". Насторожиться следует в том случае, если собеседник часто использует многоточия.
Теги : шизофрения, психология, графология, психологические расстройства, пунктуация
Яндекс.Новости Читать в Дзен
Как и зачем нужно выводить из организма соль
Группа крови и склонность к определенным болезням: какая связь?
Благодаря "силе мысли" можно похудеть