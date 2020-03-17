Шизофреников выдаёт пунктуация

Например, люди, которые пишут короткие предложения и ставят на их конце точки, обладают хорошо структурированным и четким мышлением. Педанта можно узнать по частому использованию точек с запятой, а восклицательные знаки - прерогатива темпераментных людей. Ещё одно интересное наблюдение касается многочисленных вопросительных знаков. Их наличие свидетельствует о неуверенности в себе.Графологи выделили целый термин под названием "шизофреническая пунктуация". Насторожиться следует в том случае, если собеседник часто использует многоточия.